В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом, сообщает РИА Новости.
«Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать», — сказал он. При этом, по словам парламентария, исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом, тоже не следует.
«Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения — вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов. И те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там "возврате" Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи», — отметил Константинов.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Ране Константинов заявил, что рекордный объем нарушений законодательства был допущен при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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