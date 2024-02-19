«Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать», — сказал он. При этом, по словам парламентария, исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом, тоже не следует.

«Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения — вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов. И те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там "возврате" Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи», — отметил Константинов.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Ране Константинов заявил, что рекордный объем нарушений законодательства был допущен при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

