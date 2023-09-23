Депутат Трофимов: При передаче Крыма УССР использовался несуществующий документ

«В своем указе Президиум ... постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — указал Трофимов.

Рабочая группа изучила архивы, но не обнаружила совместного представления от двух республик. Трофимов подчеркнул, что Верховный совет СССР не принимал решение о передаче региона и не утверждал его новые границы, а лишь утвердил указ президиума, который ссылается на несуществующий акт и принятые в нарушение конституционных процедур решения. Депутат отметил, что юридическая основа конституций СССР, РСФСР и УССР была грубейшим образом нарушена, также не соблюдались административно-хозяйственные процедуры и не были прописаны гарантии прав крымчан.

Как пояснил Трофимов, для передачи Крыма необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако мнением населения никто не интересовался. У высших органов власти республики не было полномочий для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР.

«Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что референдум необходимо было провести и в УССР. После голосований следовало направить обращения в Верховный совет СССР, который принял бы решение об утверждении изменений границ. Однако ни одна из этих процедур не состоялась.

В июне рабочая группа при парламенте Крыма начала готовить запросы в Конституционный суд о легитимности и отмене решения о передаче полуострова под юрисдикцию УССР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

