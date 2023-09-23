Депутат Трофимов: При передаче Крыма УССР использовался несуществующий документ
Решение президиума Верховного совета СССР о передаче Крыма в состав УССР было основано на несуществующем документе. Об этом заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов, передает РИА Новости.
«В своем указе Президиум ... постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — указал Трофимов.
Рабочая группа изучила архивы, но не обнаружила совместного представления от двух республик. Трофимов подчеркнул, что Верховный совет СССР не принимал решение о передаче региона и не утверждал его новые границы, а лишь утвердил указ президиума, который ссылается на несуществующий акт и принятые в нарушение конституционных процедур решения. Депутат отметил, что юридическая основа конституций СССР, РСФСР и УССР была грубейшим образом нарушена, также не соблюдались административно-хозяйственные процедуры и не были прописаны гарантии прав крымчан.
Как пояснил Трофимов, для передачи Крыма необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако мнением населения никто не интересовался. У высших органов власти республики не было полномочий для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР.
«Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — заявил парламентарий.
Депутат добавил, что референдум необходимо было провести и в УССР. После голосований следовало направить обращения в Верховный совет СССР, который принял бы решение об утверждении изменений границ. Однако ни одна из этих процедур не состоялась.
В июне рабочая группа при парламенте Крыма начала готовить запросы в Конституционный суд о легитимности и отмене решения о передаче полуострова под юрисдикцию УССР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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