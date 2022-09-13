В Кремле заявили, что однополярный мир уже невозможен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основы однополярного мира «серьёзно заскрипели и зашатались», сообщает РИА Новости.
По его словам, это мнение разделяют и Россия, и Китай.
«Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый «золотой миллиард» претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике... навязывать свою волю другим государствам», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи заявил о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Запретивших визы россиянам страны ЕС ждут потери
- В офисе Зеленского предложили организовать наступление на Донецк и Луганск
- Москвичей предупредили о начале сезона гриппа и ОРВИ
- Президент Казахстана согласился с предложением переименовать Нур-Султан обратно в Астану
- СМИ: делегации РФ и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II
- Володин предложил закрывать учреждения за дискриминацию военных
- В Кремле заявили, что однополярный мир уже невозможен
- В Кремле разрешили критиковать власть в рамках закона
- Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном
- Песков ответил на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru