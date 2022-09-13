В Кремле заявили, что однополярный мир уже невозможен

По его словам, это мнение разделяют и Россия, и Китай.

«Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый «золотой миллиард» претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике... навязывать свою волю другим государствам», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи заявил о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран, сообщает RT.

