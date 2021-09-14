Песков: Путин абсолютно здоров

Представитель Кремля сообщил, что в окружении Путина было несколько заболевших, уточнив, что президент сдал отрицательный ПЦР-тест на инфекцию.

«Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что изоляция не повлияет непосредственно на работу президента. Путин продолжит деятельность в режиме видеоконференции.

