Песков: Путин абсолютно здоров
Президент России Владимир Путин, который ранее принял решение самоизолироваться после контакта с больными коронавирусной инфекцией, полностью здоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что в окружении Путина было несколько заболевших, уточнив, что президент сдал отрицательный ПЦР-тест на инфекцию.
«Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время», — отметил Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что изоляция не повлияет непосредственно на работу президента. Путин продолжит деятельность в режиме видеоконференции.
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