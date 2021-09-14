Песков: Путин абсолютно здоров

Президент России Владимир Путин, который ранее принял решение самоизолироваться после контакта с больными коронавирусной инфекцией, полностью здоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Представитель Кремля сообщил, что в окружении Путина было несколько заболевших, уточнив, что президент сдал отрицательный ПЦР-тест на инфекцию.

«Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что изоляция не повлияет непосредственно на работу президента. Путин продолжит деятельность в режиме видеоконференции.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинДмитрий Песков
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