В Кремле сочли «театром абсурда» санкции США против НИИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил недавние санкции США против российских НИИ с «зависимостью» американцев, которые не могут жить, «ежедневно кому-то не объявляя рестрикций». Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне стало известно, что Вашингтон вводит санкции против 33-го и 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, а также ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) за предполагаемую разработку химического и биологического оружия.

Песков назвал заявления США «санкционным театром абсурда», добавив, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к разработке химического и бактериологического оружия, отмечает РИА ФАН.

Представитель Кремля также предположил, что такие санкции могут быть примером «ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы». Как известно, в 48-м ЦНИИ вместе с центром Гамалеи создавали вакцину против коронавируса COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинаСанкции СШАКремль
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