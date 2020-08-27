В Кремле сочли «театром абсурда» санкции США против НИИ

Накануне стало известно, что Вашингтон вводит санкции против 33-го и 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, а также ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) за предполагаемую разработку химического и биологического оружия.

Песков назвал заявления США «санкционным театром абсурда», добавив, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к разработке химического и бактериологического оружия, отмечает РИА ФАН.

Представитель Кремля также предположил, что такие санкции могут быть примером «ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы». Как известно, в 48-м ЦНИИ вместе с центром Гамалеи создавали вакцину против коронавируса COVID-19.

