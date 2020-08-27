Новости за ночь: Посольство РФ недоумевает из-за санкций против российских ЦНИИ

Ранее Бюро по вопросам промышленности и безопасности США объявило о намерении ввести санкции против 33-го и 48-го ЦНИИ Минобороны России, филиалов 48-го ЦНИИ в Кирове и Екатеринбурге, а также ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ). Американцы полагают, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с разработками и испытаниями химоружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы занимаются созданием биологического оружия.

Как напоминает RT, в 48-м ЦНИИ разрабатывают вакцину против коронавируса COVID-19.

По словам Антонова, позиция американцев вызывает недоумение, тем более что доказательства не приведены, а формулировки – размытые. Российский посол также напомнил, что в 2017 году ОЗХО подтвердила полное уничтожение запасов химоружия в России.

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», - отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что сейчас существенные запасы боевых отравляющих веществ есть только в США, и призвал Вашингтон не затягивать с их уничтожением.

