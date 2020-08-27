Новости за ночь: Посольство РФ недоумевает из-за санкций против российских ЦНИИ
Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на санкции американских властей против нескольких российских научно-исследовательских институтов (НИИ) призвал Вашингтон «прекратить искать проблемы там, где их нет». Заявление дипломата приводится на странице дипломатического представительства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Бюро по вопросам промышленности и безопасности США объявило о намерении ввести санкции против 33-го и 48-го ЦНИИ Минобороны России, филиалов 48-го ЦНИИ в Кирове и Екатеринбурге, а также ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ). Американцы полагают, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с разработками и испытаниями химоружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы занимаются созданием биологического оружия.
Как напоминает RT, в 48-м ЦНИИ разрабатывают вакцину против коронавируса COVID-19.
По словам Антонова, позиция американцев вызывает недоумение, тем более что доказательства не приведены, а формулировки – размытые. Российский посол также напомнил, что в 2017 году ОЗХО подтвердила полное уничтожение запасов химоружия в России.
«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», - отметил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что сейчас существенные запасы боевых отравляющих веществ есть только в США, и призвал Вашингтон не затягивать с их уничтожением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Сотовые операторы начали ужесточать условия безлимитных тарифов
- Новозеландскому стрелку дали пожизненный срок
- ЦБ и Visa выявили утечку данных 55 тысяч банковских карт
- В России разработали прибор для выявления COVID-19 в воздухе
- Новости за ночь: Врачей предложили включить в экипажи пассажирских самолётов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru