В Кремле рассказали о доверии к итогам голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит «никаких угроз» для доверия к итогам голосования по поправкам к Конституции. Об этом он заявил журналистам 30 июня, отвечая на вопрос, не усложнился ли процесс наблюдения за голосование из-за решения проводить его несколько дней.

По словам Пескова, разовых проблем невозможно избежать в такой огромной стране, как Россия, но в целом на голосование и наблюдение они никак не влияют, передаёт ТАСС.

Представитель главы государства добавил, что в Кремле не рассматривали вопрос о том, чтобы проводить президентские выборы в течение недели и в электронном формате, пишет РИА ФАН. В условиях эпидемии коронавируса это решение было оправданным и эффективным, сказал Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступили за распространение практики многодневного голосования и на выборы.

