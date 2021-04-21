МИД РФ призвал Чехию оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ультиматум Чехии, отметив, что такой тон в отношении России недопустим. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что высланных из России чешских дипломатов должны вернуть до 12:00 четверга, в противном случае Прага сократит численность российского посольства до аналогичной чешскому.
Захарова в ответ призвала Чехию оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и отметила, что диалог с послом Чехии в МИД РФ продолжится 22 апреля.
На минувшей неделе Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Также власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
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