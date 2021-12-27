В Кремле прокомментировали сообщения о начале подготовки к президентским выборам

Подготовка к очередным президентским выборам — суть ежедневной работы администрации главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Кремль поручил обеспечить «преемственность курса» на выборах-2024

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Кремль якобы начал готовиться к грядущим президентским выборам, и в качестве базового сценария рассматривается возможность выдвижения действующего главы государства Владимира Путина.

Как пояснил Песков, выборы, если президент выдвигает свою кандидатуру повторно — это «экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие».

«Поэтому все, что делается — это так или иначе есть подготовка», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Президентские ВыборыДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры