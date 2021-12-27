В Кремле прокомментировали сообщения о начале подготовки к президентским выборам

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Кремль якобы начал готовиться к грядущим президентским выборам, и в качестве базового сценария рассматривается возможность выдвижения действующего главы государства Владимира Путина.

Как пояснил Песков, выборы, если президент выдвигает свою кандидатуру повторно — это «экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие».

«Поэтому все, что делается — это так или иначе есть подготовка», — заключил пресс-секретарь главы государства.

