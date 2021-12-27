В Кремле прокомментировали сообщения о начале подготовки к президентским выборам
Подготовка к очередным президентским выборам — суть ежедневной работы администрации главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Кремль якобы начал готовиться к грядущим президентским выборам, и в качестве базового сценария рассматривается возможность выдвижения действующего главы государства Владимира Путина.
Как пояснил Песков, выборы, если президент выдвигает свою кандидатуру повторно — это «экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие».
«Поэтому все, что делается — это так или иначе есть подготовка», — заключил пресс-секретарь главы государства.
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