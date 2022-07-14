В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти позитивно расценивают признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает РИА Новости.

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«Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также добавил, что сигналов от других стран о признании ДНР и ЛНР пока не поступало.

Ранее правительство КНДР объявило о признании независимости республик Донбасса, сообщает журнал «Профиль». В Пхеньяне выразили волю к развитию государственных отношений с ДНР и ЛНР в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЛНРДНРСеверная КореяДмитрий Песков
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