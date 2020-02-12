В Кремле отвергли идею «размена» ради водоснабжения Крыма

Крым – российский регион, водоснабжение которого обеспечивается по действующим программам развития, и он не может быть «объектом каких-либо разменов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложенную в Киеве идею возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

Такую мысль недавно озвучил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его мнению, в обмен на воду Киев мог бы потребовать отвода «вооруженных формирований в Ростову» и возвращения контроля над границей.

На Украине также предлагали продавать воду в Крым: идею выдвинул народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Аристов. Предложение поддержал экс-президент Украины Леонид Кравчук.

В Кремле заявили, что предложения по дополнительному водоснабжению Крыма, в том числе на коммерческой основе, могут быть рассмотрены, передает ТАСС.

