На Украине захотели уступок по Донбассу за подачу воды в Крым

Депутат считает, что в обмен на воду для крымчан Киев мог бы потребовать «отвода вооруженных формирований в Ростову» и контроля над границей.

Как напоминает РИА ФАН, Украина перекрыла подачу воды в Крым после присоединения полуострова к России. До этого пресная вода поступала по Северо-Крымскому каналу от Днепра, что обеспечивало 85% общего объёма потребностей региона. Теперь водоснабжение обеспечивается за счёт бурения новых скважин и реки Биюк-Карасу.

Вопрос о водоснабжении Крыма снова возник в феврале 2020 года. Из-за отсутствия достаточного количества осадков запасов воды для Симферополя осталось на несколько десятков дней, сообщили в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Стало известно о планах начать подачу воды по графику, однако позже премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в этом пока нет необходимости.

