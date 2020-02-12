На Украине захотели уступок по Донбассу за подачу воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки России в переговорах по Донбассу. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой», сообщает РИА Новости.
Депутат считает, что в обмен на воду для крымчан Киев мог бы потребовать «отвода вооруженных формирований в Ростову» и контроля над границей.
Как напоминает РИА ФАН, Украина перекрыла подачу воды в Крым после присоединения полуострова к России. До этого пресная вода поступала по Северо-Крымскому каналу от Днепра, что обеспечивало 85% общего объёма потребностей региона. Теперь водоснабжение обеспечивается за счёт бурения новых скважин и реки Биюк-Карасу.
Вопрос о водоснабжении Крыма снова возник в феврале 2020 года. Из-за отсутствия достаточного количества осадков запасов воды для Симферополя осталось на несколько десятков дней, сообщили в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Стало известно о планах начать подачу воды по графику, однако позже премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в этом пока нет необходимости.
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