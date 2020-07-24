В Кремле объяснили присвоение Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе антитеррористических операций лично координирует действия силовиков и делает это эффективно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя присвоение чеченскому лидеру звание генерал-майора.

Кадыров объяснил происхождение пулеметов на своем фото

Учитывая вовлечённость Кадырова в такие операции, решение о присвоении ему звания просто формализовало ситуацию, объяснил спикер Кремля.

Кадыров ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин зачитал ему решение о присвоении звания по телефону. Глава региона, по его словам, воспринял это известие, стоя по стойке «смирно». Своим решением Путин также перевёл Кадырова из подведомственности МВД в Росгвардию, уточняет «Газета.ру».

Новость о присвоении звания Кадырову пришла после того, как стало известно о введении персональных санкций Госдепартамента США в отношении главы Чечни и его семьи за предполагаемую причастность к нарушению прав человека.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РосгвардияВладимир ПутинРамзан Кадыров
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