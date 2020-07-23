Кадыров объяснил происхождение пулеметов на своем фото
Два пулемета, с которыми глава Чечни Рамзан Кадыров был запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Об этом рассказал сам политик.
Ранее американский Госдепартамент внес чеченского лидера Кадырова в «черный список» лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека, напоминает РИА ФАН.
Кадыров в ответ в соцсетях написал следующее: «Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». При этом он сопроводил комментарий фотографией, на которой он находится в комнате для хранения оружия.
Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, рассказал в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позирует глава Чечни, не могут быть личным оружием Кадырова.
«Больше похоже, что снято это фото в воинской части или подразделении, если судить по стеллажам и бронежилетам. Опять-таки можно на снимке увидеть автоматы с подствольными гранатометами, которые в гражданском обороте запрещены. Это служебное оружие, которое находится на службе армии и силовых ведомств», - подчеркнул эксперт.
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