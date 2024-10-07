В Кремле назвали новость о встрече Бута с хуситами фейком

Кремль считает фейковой информацию о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут встречался с представителями йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее The Wall Street Journal написала, что Бут якобы занялся продажей оружия и провел встречу с хуситами для обсуждения поставок.

В Кремле отметили, что видели материал американского издания.

«Но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников», — указал Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЙеменВиктор БутДмитрий Песков

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