В Кремле назвали Эр-Рияд возможным местом встречи Трампа и Путина

По его словам, глава Белого дома признался, что испытывает симпатию к руководству Саудовской Аравии. Также и российский лидер имеет очень доброе отношение с наследным принцем, отметил пресс-секретарь президента РФ в комментарии «Первому каналу».

Песков подтвердил, что рабочее взаимодействие Москвы и Вашингтона будет организовано в ближайшее дни, в том числе, в плане организации встречи президентов. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля не стал отвечать на на вопрос, был ли телефонный разговор Путина и Трампа 12 февраля первым с момента инаугурации 47 президента США.

