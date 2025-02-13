В Кремле назвали Эр-Рияд возможным местом встречи Трампа и Путина

Столица и главный финансовый центр Саудовской Аравии Эр-Рияд назывался как возможное место встречи на высшем уровне во время телефонной беседы 12 февраля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое уточнение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, глава Белого дома признался, что испытывает симпатию к руководству Саудовской Аравии. Также и российский лидер имеет очень доброе отношение с наследным принцем, отметил пресс-секретарь президента РФ в комментарии «Первому каналу».

Песков подтвердил, что рабочее взаимодействие Москвы и Вашингтона будет организовано в ближайшее дни, в том числе, в плане организации встречи президентов. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля не стал отвечать на на вопрос, был ли телефонный разговор Путина и Трампа 12 февраля первым с момента инаугурации 47 президента США.

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ФОТО: РИА Новости
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