В Кремле назвали Эр-Рияд возможным местом встречи Трампа и Путина
Столица и главный финансовый центр Саудовской Аравии Эр-Рияд назывался как возможное место встречи на высшем уровне во время телефонной беседы 12 февраля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое уточнение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава Белого дома признался, что испытывает симпатию к руководству Саудовской Аравии. Также и российский лидер имеет очень доброе отношение с наследным принцем, отметил пресс-секретарь президента РФ в комментарии «Первому каналу».
Песков подтвердил, что рабочее взаимодействие Москвы и Вашингтона будет организовано в ближайшее дни, в том числе, в плане организации встречи президентов. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля не стал отвечать на на вопрос, был ли телефонный разговор Путина и Трампа 12 февраля первым с момента инаугурации 47 президента США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского
- В Петербурге прошла официальная презентация Радио JAZZ
- В Кремле назвали Эр-Рияд возможным местом встречи Трампа и Путина
- Зеленский назвал условие для снятия санкций с Порошенко
- Норвегия выделила $62 млн на закупку дронов для ВСУ
- ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем
- Песков заявил, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине
- Депутат Метелев призвал проверить треш-стримера, издевавшегося над инвалидом
- Мужчина был ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
- Алжир первым договорился о поставках российских истребителей пятого поколения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru