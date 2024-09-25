В Кремле началось заседание Совбеза по ядерному сдерживанию
В Кремле началось заседание постоянного совещания Совета безопасности России по вопросам ядерного сдерживания, сообщили в пресс-службе Совбеза. Участники мероприятия уже собрались для обсуждения стратегических вопросов.
Данный орган является рабочей структурой Совета безопасности, которая занимается вопросами ядерной политики страны.
Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия готова к ядерным испытаниям, но проведет их только в случае, если США выйдут из режима самоограничения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на заседании выступит президент России, однако основная часть обсуждений будет засекречена, передает «Радиоточка НСН».
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