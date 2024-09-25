В Кремле началось заседание Совбеза по ядерному сдерживанию

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия готова к ядерным испытаниям, но проведет их только в случае, если США выйдут из режима самоограничения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на заседании выступит президент России, однако основная часть обсуждений будет засекречена, передает «Радиоточка НСН».