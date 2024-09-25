В Кремле началось заседание Совбеза по ядерному сдерживанию

В Кремле началось заседание постоянного совещания Совета безопасности России по вопросам ядерного сдерживания, сообщили в пресс-службе Совбеза. Участники мероприятия уже собрались для обсуждения стратегических вопросов.

Данный орган является рабочей структурой Совета безопасности, которая занимается вопросами ядерной политики страны.

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Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия готова к ядерным испытаниям, но проведет их только в случае, если США выйдут из режима самоограничения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на заседании выступит президент России, однако основная часть обсуждений будет засекречена, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗаседаниеЯдерное ОружиеСовбез РФ

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