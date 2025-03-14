В Кремле анонсировали переговоры Путина и Рахмона
Президент России Владимир Путин 17 марта проведет переговоры в Москве с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в Кремле.
Лидер Таджикистана прибудет в Россию с официальным визитом. Главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам и подпишут ряд документов.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра им. В.Маяковского в Душанбе.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru