В Китае назвали «козырь Путина» против США
Президент России Владимир Путин показал США свой главный военный козырь — гиперзвуковую ракету «Циркон», и посыл российского лидера должен заставить Вашингтон нервничать. Об этом пишет Baijiahao.
«Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — отмечает китайское издание.
В материале указывается, что гиперзвуковой снаряд — «убийственное» оружие российской армии, не имеющее аналогов в мире. Пока ни в одной стране не создали систему, способную перехватить летящую на скорости до 9 Махов ракету, пишет «Свободная пресса».
Отмечается, что дальность полета «Циркона» достигает тысячи километров. С помощью этого оружия российские корабли могли бы даже нанести удар по Вашингтону, на это потребуется всего четыре минуты, пишет РИА ФАН.
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