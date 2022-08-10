В Китае назвали «козырь Путина» против США

«Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — отмечает китайское издание.

В материале указывается, что гиперзвуковой снаряд — «убийственное» оружие российской армии, не имеющее аналогов в мире. Пока ни в одной стране не создали систему, способную перехватить летящую на скорости до 9 Махов ракету, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что дальность полета «Циркона» достигает тысячи километров. С помощью этого оружия российские корабли могли бы даже нанести удар по Вашингтону, на это потребуется всего четыре минуты, пишет РИА ФАН.

