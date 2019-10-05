В Ираке погибли более 70 протестующих

В Ираке в ходе народных антиправительственных протестов погибли 73 человека. Свыше более 3 тысяч участников травмированы, сообщает РИА «Новости».

Главными требованиями митингующих является борьба с коррупцией и безработицей, улучшение работы коммунальных служб, указывает Газета.ru

Сообщается, что ответственность за организацию акции на себя не взяла ни одна политическая партия или движение.

Ранее стало известно о взрывах в «зеленой зоне» Багдада.

«Зеленая зона» иракской столицы занимает около 10 кв. метров и находится под усиленной охраной. Она неоднократно становилась целью террористов.

Ранее в США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Награда предусмотрена программой Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждение за справедливость»).

