В Ираке погибли более 70 протестующих
В Ираке в ходе народных антиправительственных протестов погибли 73 человека. Свыше более 3 тысяч участников травмированы, сообщает РИА «Новости».
Главными требованиями митингующих является борьба с коррупцией и безработицей, улучшение работы коммунальных служб, указывает Газета.ru
Сообщается, что ответственность за организацию акции на себя не взяла ни одна политическая партия или движение.
Ранее стало известно о взрывах в «зеленой зоне» Багдада.
«Зеленая зона» иракской столицы занимает около 10 кв. метров и находится под усиленной охраной. Она неоднократно становилась целью террористов.
Ранее в США навали сумму вознаграждения за информацию о трех ключевых лидерах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Награда предусмотрена программой Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждение за справедливость»).
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