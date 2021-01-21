В ходе ликвидации боевиков в Чечне пострадали пятеро силовиков
Пятеро сотрудников правоохранительных органов и спецслужб были ранены во время спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра информации и печати республики Ахмеда Дудаева.
По словам министра, ранения сотрудников оцениваются как легкие, их здоровью ничего не угрожает. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что на окраине Катар-юрта были уничтожены последние шесть террористов, находившихся на территории республики.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) позже уточнил число боевиков, их было пятеро. Президент страны Владимир Путин уже пообещал наградить участников спецоперации.
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