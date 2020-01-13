В Грузии Саакашвили заподозрили в попытке свержения власти

Поводом для этого послужило высказывание Саакашвили, которое он произнес в эфире грузинского телеканала. Экс-президент высказался по поводу протестов, которые прошли летом 2019 года. В частности, Саакашвили отметил в эфире, что "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен". МВД намерено дать правовую оценку его словам.

Напомним, протесты Грузии начались в июне прошлого года. Они были связаны с тем, что в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что привело к митингам с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.



