В Грузии Саакашвили заподозрили в попытке свержения власти
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заподозрили в попытке свержения действующей власти. Расследование этого вопроса начато министерством внутренних дел страны, сообщает РИА Новости.
Поводом для этого послужило высказывание Саакашвили, которое он произнес в эфире грузинского телеканала. Экс-президент высказался по поводу протестов, которые прошли летом 2019 года. В частности, Саакашвили отметил в эфире, что "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен". МВД намерено дать правовую оценку его словам.
Напомним, протесты Грузии начались в июне прошлого года. Они были связаны с тем, что в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что привело к митингам с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.
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