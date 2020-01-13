Саакашвили рассказал, почему проклинает себя из-за безвиза с ЕС

13 января 202015:14

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что это он вместе с бывшими главами МИД Польши и Швеции придумал программу Евросоюза «Восточное партнерство». Она распространяется на Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину и предусматривает, в частности, либерализацию визового режима.

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По признанию Саакашвили, сейчас он проклинает себя за это, потому что граждане Грузии начали уезжать работать в Европу, пишет «Газета.ру».

Политик снова пообещал вернуться в Грузию и исправить ситуацию.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС работает с марта 2017 года, между Украиной и ЕС – с июня 2017 года. Как сообщалось, только за первые 2,5 месяца эти воспользовались 200 тысяч украинцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиБезвизовый РежимЕвросоюз