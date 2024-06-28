В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) внесен в Госдуму, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить проект решения о приостановке участия России в работе ассамблеи 19 июня.
Как указала спикер Совфеда, последней чертой для России стал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации, и дальше Москва «не будет терпеть такое отношение». Матвиенко призвала подготовить все необходимое для принятия решения.
В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из ОБСЕ, министр отмечал, что этот вопрос «висит в воздухе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru