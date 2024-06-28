В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) внесен в Госдуму, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить проект решения о приостановке участия России в работе ассамблеи 19 июня.

Глава ОБСЕ посчитал исчерпанной дискуссию об исключении РФ

Как указала спикер Совфеда, последней чертой для России стал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации, и дальше Москва «не будет терпеть такое отношение». Матвиенко призвала подготовить все необходимое для принятия решения.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из ОБСЕ, министр отмечал, что этот вопрос «висит в воздухе», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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