В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) внесен в Госдуму, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить проект решения о приостановке участия России в работе ассамблеи 19 июня.