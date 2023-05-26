В Госдуму внесен законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о социальных банковских счетах и вкладах. Документ размещен в думской базе данных.
Законопроект разработан в целях социальной поддержки россиян в трудной жизненной ситуации и предусматривает создание особых банковских продуктов с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка.
Предполагается, что открыть такие счета и вклады смогут только получатели мер социальной поддержки, установленных законодательством. Договор соцвклада (счета) можно будет открыть только в организациях, участвующих в системы обязательного страхования вкладов, состоящих на учете в АСВ, имеющих право привлекать средства физлиц во вклады, открывать и вести их банковские счета.
«Законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий ... счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки», — указано в пояснительной записке.
Максимальный размер средств на социальном вкладе не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение иностранной валюты на такой счет не допускается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru