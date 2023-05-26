В Госдуму внесен законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

Законопроект разработан в целях социальной поддержки россиян в трудной жизненной ситуации и предусматривает создание особых банковских продуктов с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка.

Предполагается, что открыть такие счета и вклады смогут только получатели мер социальной поддержки, установленных законодательством. Договор соцвклада (счета) можно будет открыть только в организациях, участвующих в системы обязательного страхования вкладов, состоящих на учете в АСВ, имеющих право привлекать средства физлиц во вклады, открывать и вести их банковские счета.

«Законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий ... счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки», — указано в пояснительной записке.

Максимальный размер средств на социальном вкладе не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение иностранной валюты на такой счет не допускается.

