В Госдуме заявили, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии

Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

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Так депутат прокомментировал расследование белорусских журналистов. По словам депутата, все подобные планы «захлебнутся», а Москве и Минску есть чем ответить.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗападБелоруссияГосдумаЛеонид Слуцкий

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