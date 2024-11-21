В Госдуме заявили, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии
Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Так депутат прокомментировал расследование белорусских журналистов. По словам депутата, все подобные планы «захлебнутся», а Москве и Минску есть чем ответить.
Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru