В Госдуме заявили, что Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии

Так депутат прокомментировал расследование белорусских журналистов. По словам депутата, все подобные планы «захлебнутся», а Москве и Минску есть чем ответить.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

