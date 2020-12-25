В Госдуме прокомментировали желание Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

Все попытки извне помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены, проект будет реализован в отведенные сроки, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

«Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России и в этом его главная сила», - сказал он.

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Кулеба, Украина уже начала работу по поиску той международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом. Он отметил, что страна намерена препятствовать реализации проекта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВодаУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры