В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США

России следует нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

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В эфире YouTube-канала «Национальный Курс» парламентарий заявил, что Москва должна воздействовать на Вашингтон. В качестве возможных мер Федоров предложил полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием, а также предупредительный удар ядерным оружием.

«Можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — цитирует депутата Газета.ру.

Федоров подчеркнул, что такие действия РФ повлияют на американцев и докажут, что Россия не блефует, говоря о возможности ответного удара со своей стороны.

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
ТЕГИ:РоссияЯдерный УдарСШАГосдума
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