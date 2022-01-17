В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
России следует нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
В эфире YouTube-канала «Национальный Курс» парламентарий заявил, что Москва должна воздействовать на Вашингтон. В качестве возможных мер Федоров предложил полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием, а также предупредительный удар ядерным оружием.
«Можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — цитирует депутата Газета.ру.
Федоров подчеркнул, что такие действия РФ повлияют на американцев и докажут, что Россия не блефует, говоря о возможности ответного удара со своей стороны.
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