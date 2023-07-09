В Госдуме ответили на слова Эрдогана о вступлении Украины в НАТО
9 июля 202304:26
Слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина должна получить членство в Североатлантическом альянсе не значат, что Анкара будет содействовать Киеву в его получении, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика.
По его словам, президент Турции старается быть посредником между Москвой и Киевом. При этом глава государства действует исходя из национальных интересов и собственных амбиций.
«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — заявил на днях Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru