В Госдуме не исключили выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному

В ходе весенней сессии ПАСЕ, открытие которой состоится 19 апреля, будет принята «жесткая антироссийская» резолюция по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Слуцкий высказался о призыве США освободить Навального

По его словам, ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы Москве «из организации, может быть, и выйти».

Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
ТЕГИ:Алексей НавальныйЛеонид СлуцкийПАСЕ
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