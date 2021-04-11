В Госдуме не исключили выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному

По его словам, ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы Москве «из организации, может быть, и выйти».

Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.

