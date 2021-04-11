В Госдуме не исключили выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному
В ходе весенней сессии ПАСЕ, открытие которой состоится 19 апреля, будет принята «жесткая антироссийская» резолюция по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.
По его словам, ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы Москве «из организации, может быть, и выйти».
Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru