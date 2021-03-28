Слуцкий высказался о призыве США освободить Навального

По его словам, Москву беспокоит здоровье россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального.

Все «озабоченности» относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти, считает политик.

Ранее Навальный, находящийся в покровской колонии во Владимирской области, заявил о "пытках бессонницей", а также об отказе сотрудников исправительного учреждения оказывать ему адекватную медицинскую помощь. Об этом написано на сайте Навального.

