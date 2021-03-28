Слуцкий высказался о призыве США освободить Навального
США вместо «заботы» об оппозиционере Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
По его словам, Москву беспокоит здоровье россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального.
Все «озабоченности» относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти, считает политик.
Ранее Навальный, находящийся в покровской колонии во Владимирской области, заявил о "пытках бессонницей", а также об отказе сотрудников исправительного учреждения оказывать ему адекватную медицинскую помощь. Об этом написано на сайте Навального.
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