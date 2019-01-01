В Госдуме назвали условие для обсуждения ядерной сделки РФ с США и Китаем

Представители Соединенных Штатов и России обсудят на переговорах в Женеве 16 июля возможность трехстороннего договора по контролю за ядерным оружием с участием Китая. Об этом агентству Reuters сообщили высокопоставленные американские представители. Ранее о трехсторонней сделке по ограничению ядерного оружия говорил президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, договор «нового поколения» между тремя странами мог бы включать в себя все типы ядерного оружия.

Россия все готова к обсуждению новых мер обеспечения стабильности в мире, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«У администрации Соединенных Штатов Америки и государственных деятелей из-за океана на словах получается все хорошо. Они за мир, за безопасность, за разоружение. Но получается, что не всегда за их яркими и красочными словами следуют практические дела. В этой ситуации нужно наверное сказать, поживем - увидим, перейдут ли эти яркие заявления к практическим делам. Позиция России известна. Мы всегда выступаем за стабильность и безопасность в мире. Мы готовы рассматривать любые инициативы не только в теории, но и на практике», - сказал парламентарий.