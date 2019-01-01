В Госдуме назвали условие для обсуждения ядерной сделки РФ с США и Китаем
Первый зампред комитета Госдумы по обороне указал в эфире НСН на склонность США к голословным заявлениям по вопросу разоружения.
Представители Соединенных Штатов и России обсудят на переговорах в Женеве 16 июля возможность трехстороннего договора по контролю за ядерным оружием с участием Китая. Об этом агентству Reuters сообщили высокопоставленные американские представители. Ранее о трехсторонней сделке по ограничению ядерного оружия говорил президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, договор «нового поколения» между тремя странами мог бы включать в себя все типы ядерного оружия.
Россия все готова к обсуждению новых мер обеспечения стабильности в мире, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«У администрации Соединенных Штатов Америки и государственных деятелей из-за океана на словах получается все хорошо. Они за мир, за безопасность, за разоружение. Но получается, что не всегда за их яркими и красочными словами следуют практические дела. В этой ситуации нужно наверное сказать, поживем - увидим, перейдут ли эти яркие заявления к практическим делам. Позиция России известна. Мы всегда выступаем за стабильность и безопасность в мире. Мы готовы рассматривать любые инициативы не только в теории, но и на практике», - сказал парламентарий.
Напомним, что в конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. 2 февраля 2019 года США начали шестимесячную процедуру выхода из ДРСМД. 4 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий Договора.
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