В Госдепе выразили надежду на открытие дипмиссий по всей РФ

США надеются на возможность открытия дипломатических миссий страны по всей России. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам представителя Госдепа, США надеются на это из-за сильной связи с россиянами. Между тем, Прайс заявил, что о каких-лито сроках сегодня говорить не получится.

Напряженность между РФ и США возросла после вступления в должность президента США Джо Байдена. В частности, после заявлений лидера США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина, МИД РФ срочно вызвал российского посла в США для консультаций в Москву.

