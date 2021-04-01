В Госдепе выразили надежду на открытие дипмиссий по всей РФ
США надеются на возможность открытия дипломатических миссий страны по всей России. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По словам представителя Госдепа, США надеются на это из-за сильной связи с россиянами. Между тем, Прайс заявил, что о каких-лито сроках сегодня говорить не получится.
Напряженность между РФ и США возросла после вступления в должность президента США Джо Байдена. В частности, после заявлений лидера США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина, МИД РФ срочно вызвал российского посла в США для консультаций в Москву.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- В Ростуризме не исключили круглогодичную программу туров с кешбэком
- В Госдепе выразили надежду на открытие дипмиссий по всей РФ
- Житель Лондона сел в тюрьму за плевок в водителя автобуса в период пандемии
- СМИ: Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе
- Комендантский час из-за COVID-19 ввели в Кишинёве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru