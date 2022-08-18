В США объяснили выдачу визы Лаврову

Американские власти понимают, что на них лежит особая обязанность по выдаче виз США тем, кто направляется на мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

ООН работает с США и РФ по выдаче виз российской делегации на Генассамблею

Так он отреагировал на планы министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять участие в очередной сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

При этом американский дипломат не подтвердил публично, что Вашингтон выдаст визы главе МИД РФ и членам его делегации. Также Прайс оставил без комментариев заявление российского посла в США Анатолия Антонова, который ранее анонсировал намерение посетить Госдеп, чтобы обсудить визовые вопросы.

Напомним, глава ООН Антониу Гутерриш находится в тесном взаимодействии с США и РФ по выдаче виз российской делегации на Генассамблею.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНСШАСергей Лавров
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