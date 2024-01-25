В Госдепе не верят в завершение конфликта на Украине до ноября

«Нам предстоит долгий 2024 год», - подчеркнул он.

Представитель Госдепа выразил надежду, что к этому времени Украина будет сильнее и в более выгодной позиции для определения своего будущего.

Он также добавил, что Вашингтон не оставит Киев и продолжит оказывать ему поддержку, несмотря на трудности с финансированием.

Ранее Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

