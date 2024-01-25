В Госдепе не верят в завершение конфликта на Украине до ноября
Россия будет продолжать конфликт на Украине, по крайней мере, до подведения итогов президентских выборов в США в ноябре 2024 года, заявил помощник главы американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает «МК».
«Нам предстоит долгий 2024 год», - подчеркнул он.
Представитель Госдепа выразил надежду, что к этому времени Украина будет сильнее и в более выгодной позиции для определения своего будущего.
Он также добавил, что Вашингтон не оставит Киев и продолжит оказывать ему поддержку, несмотря на трудности с финансированием.
Ранее Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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