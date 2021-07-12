В Германии призвали к выходу из ЕС и сотрудничеству с Москвой
В Германии призвали к выходу из Евросоюза, созданию «нового европейского пространства», частью которого должна стать Россия, сообщает Die Welt.
С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По его словам, ЕС не может быть реформирован. По этой причине Берлину необходимо покинуть Евросоюз.
Хрупалла отметил, что на национальную идентичность и культуру германского народа повлияла «психологическая война союзников, в особенности, американцев». В качестве примера он привел политику США в отношении российского газопровода «Северный поток-2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую Вашингтон ведет ради «собственных стратегических интересов».
Ранее Хрупалла заявил, что санкции Евросоюза в отношении России должны быть немедленно сняты, так как наносят серьезный ущерб экономике Германии.
Он отметил, что от санкций страдают восточногерманские предприятия, которые до этого активно взаимодействовали с Россией.
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