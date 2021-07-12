Совет ЕС может продлить антироссийские санкции без обсуждения

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза примут 12 июля на заседании Совета ЕС формальное решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России до 31 января 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейской внешнеполитической службе.

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Речь идет об ограничительных мерах, которые были приняты в связи с ситуацией на Украине. Решение о продлении санкций будет вынесено без дискуссии.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что в течение ближайших недель и месяцев разработает варианты новых санкций против России, а также возможные сферы сотрудничества с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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