В Германии перечислили заблуждения Запада о России

По мнению автора, Россию не удастся изолировать.

«Вопреки тому, что канцлер [Германии] Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — отметил Шустер.

Кроме того, журналист указал на то, что западные санкции против России не имели желаемого эффекта, пишет РИА ФАН. В материале отмечается, что доходы Москвы от продажи нефти и газа лишь растут.

Также Шустер считает, что огневая мощь РФ превосходит силы Украины «десять к одному», и Киеву «не победить Россию».

