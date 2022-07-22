В Германии перечислили заблуждения Запада о России

Журналист Жак Шустер назвал три заблуждения Запада о конфликте России и Украины, призвав зарубежных политиков «посмотреть правде в глаза». Об этом он написал в своем материале для немецкого издания Die Welt.

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По мнению автора, Россию не удастся изолировать.

«Вопреки тому, что канцлер [Германии] Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — отметил Шустер.

Кроме того, журналист указал на то, что западные санкции против России не имели желаемого эффекта, пишет РИА ФАН. В материале отмечается, что доходы Москвы от продажи нефти и газа лишь растут.

Также Шустер считает, что огневая мощь РФ превосходит силы Украины «десять к одному», и Киеву «не победить Россию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияГермания
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