В Германии перечислили заблуждения Запада о России
Журналист Жак Шустер назвал три заблуждения Запада о конфликте России и Украины, призвав зарубежных политиков «посмотреть правде в глаза». Об этом он написал в своем материале для немецкого издания Die Welt.
По мнению автора, Россию не удастся изолировать.
«Вопреки тому, что канцлер [Германии] Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — отметил Шустер.
Кроме того, журналист указал на то, что западные санкции против России не имели желаемого эффекта, пишет РИА ФАН. В материале отмечается, что доходы Москвы от продажи нефти и газа лишь растут.
Также Шустер считает, что огневая мощь РФ превосходит силы Украины «десять к одному», и Киеву «не победить Россию».
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