В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

«Именно мы, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — сообщил Нирипур.

Напомним, 23 ноября Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2». Госдеп заявил, что США продолжат введение санкций против газопровода «Северный поток - 2».

