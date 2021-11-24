В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
В Германии эксперт партии «Зеленые» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые ограничительные меры США против российского проекта «Северный поток-2», передает Reuters.
«Именно мы, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — сообщил Нирипур.
Напомним, 23 ноября Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2». Госдеп заявил, что США продолжат введение санкций против газопровода «Северный поток - 2».
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