Крым останется российской территорией вопреки санкциям Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением выступил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен, пишет Газета.ру. Парламентарий в интервью РИА «Новости» сообщил, что санкции так и не смогли достичь своей цели.

Вместе с тем, сообщает Ura.ru, Фризен назвал разговор о том, что ограничения предотвратили «аннексию Донбасса», бездоказательным. Депутат также добавил, что США почти ничего не потеряли из-за санкций, в том числе, в сфере безопасности.

Ранее НСН писала, что бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад призвал признать Крым частью России. Об этом он написал в публикации для американского издания The National Interest. По словам бывшего дипломата, признание Крыма частью России — один из шагов, которые помогут улучшить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией

