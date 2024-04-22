В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя
22 апреля 202417:18
Прокуратура ФРГ начала предварительное расследование в отношении немецкой компании Knauf. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Поводом для проверки послужили сообщения отдельных немецких СМИ о том, что продукция компании использовалась при восстановлении Мариуполя.
Ранее в Knauf сообщили о передаче бизнеса в России под управление местного менеджмента. Для этого компании необходимо получить согласие со стороны российских ведомств, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru