В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура ФРГ начала предварительное расследование в отношении немецкой компании Knauf. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Дочерняя компания Auchan продала российские активы

Поводом для проверки послужили сообщения отдельных немецких СМИ о том, что продукция компании использовалась при восстановлении Мариуполя.

Ранее в Knauf сообщили о передаче бизнеса в России под управление местного менеджмента. Для этого компании необходимо получить согласие со стороны российских ведомств, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:компанияПрокуратураФРГ

Горячие новости

Все новости

партнеры