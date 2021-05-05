В ФРГ призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока-2»

Политик напомнил, что накануне в Лондоне состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой немецкого МИД Хайко Маасом. Блинкен заявил о твердой позиции американской администрации против реализации проекта. По словам Байера, продвижения в переговорах между Берлином и Вашингтоном нет.

«Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток-2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — цитирует политика РИА Новости.

Байер подчеркнул, что необходимо остановить строительство газопровода, даже несмотря на то, что работы почти полностью завершены.

В марте Байер в интервью изданию Wirtschaftswoche заявлял о необходимости введения моратория на строительство «Северного потока-2», поскольку проект является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства.

