В ФРГ призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока-2»
Для восстановления партнерского взаимодействия между США и ФРГ необходимо наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в ходе конгресса «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Политик напомнил, что накануне в Лондоне состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой немецкого МИД Хайко Маасом. Блинкен заявил о твердой позиции американской администрации против реализации проекта. По словам Байера, продвижения в переговорах между Берлином и Вашингтоном нет.
«Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза <...> то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток-2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось», — цитирует политика РИА Новости.
Байер подчеркнул, что необходимо остановить строительство газопровода, даже несмотря на то, что работы почти полностью завершены.
В марте Байер в интервью изданию Wirtschaftswoche заявлял о необходимости введения моратория на строительство «Северного потока-2», поскольку проект является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства.
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