Блинкен: США выступают против «Северного потока-2»

Вашингтон решительно выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

Госсекретарь США призовет Германию остановить строительство «Северного потока-2»

«Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана», — цитирует сообщение ТАСС.

Переговоры Блинкена и Мааса состоялись в Лондоне в рамках министерской встречи «большой семерки».

Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявлял, что Блинкен намерен призвать Берлин приостановить строительство «Северного потока-2».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ГерманияМИДСеверный Поток-2Госдеп США
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