Блинкен: США выступают против «Северного потока-2»
Вашингтон решительно выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.
«Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана», — цитирует сообщение ТАСС.
Переговоры Блинкена и Мааса состоялись в Лондоне в рамках министерской встречи «большой семерки».
Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявлял, что Блинкен намерен призвать Берлин приостановить строительство «Северного потока-2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru