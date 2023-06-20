В Евросоюзе поддержали запрет молдавской оппозиционной партии «Шор»

Евросоюз считает, что Конституционный суд Молдавии имел право на запрет оппозиционной партии страны «Шор», заявил представитель ЕС Петер Стано.

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«Конституционный суд обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции, совместимости национальных законов и государственных решений с основным законом», - цитирует политика РИА Новости.

Накануне политолог Наталья Харитонова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Шор» продолжит свою деятельность и на фоне «незаконного» решения суда попытается привлечь электорат.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik

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