В Евросоюзе поддержали запрет молдавской оппозиционной партии «Шор»
20 июня 202314:10
Евросоюз считает, что Конституционный суд Молдавии имел право на запрет оппозиционной партии страны «Шор», заявил представитель ЕС Петер Стано.
«Конституционный суд обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции, совместимости национальных законов и государственных решений с основным законом», - цитирует политика РИА Новости.
Накануне политолог Наталья Харитонова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Шор» продолжит свою деятельность и на фоне «незаконного» решения суда попытается привлечь электорат.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru