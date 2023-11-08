ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии.
Рекомендация дана после оценки прогресса по выполнению двумя странами поставленных задач по реформам.
14-15 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе первые лица государств обсудят решение о начального переговорного процесса. Уточняется, что решение должно быть принято единогласно всеми представителями союза.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru