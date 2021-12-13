В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на белорусской границе
Евросоюз справился с миграционным кризисом на белоруской границе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передают «Известия».
По его словам, остановить потоки мигрантов помогли остановить дипломатические усилия стран ЕС.
При этом Боррель подчеркнул, что мигранты, которые двинулись к границам ЕС были обмануты пустыми обещаниями президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этого года. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если не будет никакого иного выхода ответить на санкции ЕС.
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