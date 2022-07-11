В ЕС сообщили, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину

Более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину из стран ЕС. Такие данные привел еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, передает ТАСС.

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По его данным, в странах ЕС продолжают находится порядка 3,7 млн украинцев.

По словам еврокомиссара, в настоящее время поток беженцев из Украины практически прекратился. Также в ЕС считают, что многие беженцы планируют вернуться домой к началу учебного дома.

В ЕС отметили, что на первом месте по числу беженцев на душу населения стоит Чехия, потом Польша, затем - Эстония, Болгария и Латвия.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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