Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник направил президенту России Владимиру Путину письмо по реализации зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

По его словам, в письме содержится предложение по продлению сделки. Дюжаррик отметил, что речь идет о «гармонизации и взаимопонимании» в рамках действующей инициативы.

Представитель генсека сообщил, что ООН будет содействовать устранению препятствий финансовым операциям через Россельхозбанк и обеспечению транзита зерна с Украины через Черное море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оснований для продления зерновой сделки нет. Он отметил, что Москва своевременно обнародует свое решение по инициативе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ЗерноВладимир ПутинРоссияООН

Горячие новости

Все новости

партнеры