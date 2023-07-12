Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке

По его словам, в письме содержится предложение по продлению сделки. Дюжаррик отметил, что речь идет о «гармонизации и взаимопонимании» в рамках действующей инициативы.

Представитель генсека сообщил, что ООН будет содействовать устранению препятствий финансовым операциям через Россельхозбанк и обеспечению транзита зерна с Украины через Черное море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оснований для продления зерновой сделки нет. Он отметил, что Москва своевременно обнародует свое решение по инициативе, передает «Радиоточка НСН».

