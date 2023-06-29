В ЕС назвали условие для внесения ЧВК «Вагнер» в террористический список
Евросоюз не может самостоятельно инициировать внесение частной военной компании «Вагнер» в «террористический список». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.
Отмечается, что инициативу о внесении «Вагнера» в перечень должна инициировать одна из стран сообщества. Это может быть решение национального суда или постановление административного органа, объяснил источник.
По его словам, включение ЧВК в «террористический список» возможно лишь в случае действий, попадающих под определение «террористических».
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США будут добиваться выдачи главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru