В Болгарии заподозрили в шпионаже двух граждан России

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии на пять лет запретило въезд на территорию Евросоюза двум гражданам России, которые предположительно являются разведчиками - нелегалами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как уточняет агентство, спецслужбы Болгарии обладают информацией, что россияне действовали против интересов безопасности республики.

Представившись болгарскими гражданами, они пытались получить документы с подробными биографическими сведениями, которые в дальнейшем планировали использовать за пределами Болгарии.

Ранее прокуратура Софии повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых подозревают в терроризме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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