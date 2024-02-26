В Болгарии заподозрили в шпионаже двух граждан России
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии на пять лет запретило въезд на территорию Евросоюза двум гражданам России, которые предположительно являются разведчиками - нелегалами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняет агентство, спецслужбы Болгарии обладают информацией, что россияне действовали против интересов безопасности республики.
Представившись болгарскими гражданами, они пытались получить документы с подробными биографическими сведениями, которые в дальнейшем планировали использовать за пределами Болгарии.
Ранее прокуратура Софии повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых подозревают в терроризме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru